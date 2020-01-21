РИАМО - 21 янв. На северо-западе Москвы в Светлогорском проезде построят жилой дом на 120 квартир с подземной парковкой по программе реновации, завершение работ планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В соответствии с проектом в жилом доме общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров на 120 квартир предусмотрена улучшенная отделка, соответствующая стандартам реновации. Во всех квартирах имеются остекленные балконы или лоджии. Для облицовки фасада используется искусственный камень», – говорится в сообщении.

Жильцы новостройки смогут установить кондиционеры – под них на фасаде сделают декоративные корзины и решетки.

Рядом с домом обустроят площадки для отдыха и игр детей, а также спортивные площадки с резиновым покрытием. На прилегающей территории появятся газоны и цветники, будут высажены кусты и деревья.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в ближайшее время застройщик – Московский фонд реновации – должен подать извещение о начале работ. Затем будет составлена программа проверок на весь период строительства.