РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В садоводческом некоммерческом товариществе «Радиоцентр-6 ГПР-1» поселка радиоцентра «Романцево» Подольска с 20 января ввели карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области появилось в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«В соответствии с законом РФ «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории Подольска постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству некоммерческого товарищества «Радиоцентр-6 ГПР-1» поселка радиоцентра «Романцево»», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от южной границы деревни Лаговское на юг вдоль границы городского округа Подольск до южной границы деревни Александровка, далее до северной границы деревни Матвеевское и далее до южной границы деревни Лаговское.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.