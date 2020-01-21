РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Свыше 1,8 тысячи мам и пап из подмосковных Мытищ приняли участие в родительском собрании по теме проведения ЕГЭ в 2020 году, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах 20 января состоялось окружное родительское собрание «О проведении ЕГЭ в 2020 году» в формате видеоконференции. На собрании были затронуты важные и волнующие родителей выпускников вопросы, представлены графики проведения экзаменов, сроки по подаче документов, ознакомление с порядком проведения экзаменов.

«Главное, мы напомнили, что последний день подачи заявления на выбор предметов по ЕГЭ – 1 февраля. Это суббота, управление в этот день будет работать. У девятиклассников времени немного больше. Подать заявление на выбор предметов по ГИА необходимо до 1 марта», – сказала заместитель начальника управления и ответственная за проведение итоговой аттестации в округе Ирина Сухорукова.

Собрание проводили сотрудники Мытищинского управления образования. Эксперты вели его непосредственно из управления образования. Видеотрансляция прошла на базе восьми школ городского округа: №№5, 6, 14, 15, 19, 27, 31 и Марфинской СОШ. К участию были приглашены родители 9- и 11-классников, а также выпускники прошлых лет. Родители задавали вопросы посредством чата.

Это уже второй опыт проведения собрания по видеоконференцсвязи в Мытищах. Первое собрание в формате видеоконференции состоялось в ноябре 2019 года и показало высокую результативность. Тогда в нем приняли участие около 1,2 тысячи человек.