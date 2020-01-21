РИАМО - 21 янв. Более 650 донорских акций провели в Подмосковье в прошлом году, по итогам заготовили 10,2 тысячи литров крови – это ведущий показатель в Центральном федеральном округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Акции организовывали в округах региона, на различных предприятиях и в учебных заведениях. В них поучаствовали свыше 27 тысяч человек. В работе принимали участие корпоративные партнеры и волонтеры.

«Мы делаем донорство в Подмосковье доступным и удобным. Благодаря работе по заготовке крови в выездных условиях, каждый житель Подмосковья может совершить донацию рядом с домом, на работе или в учебном заведении», – сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

При желании организовать донорскую акцию у себя в городе или на предприятии необходимо обращаться в Московскую областную станцию переливания крови по телефону: 8 (495) 305 00 77; email: info@mospk.life.