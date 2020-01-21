РИАМО - 21 янв. В округе Луховицы в лесу около деревни Ольшаны в автомобиле нашли двух убитых рысей, которые занесены в Красную книгу, по этому факту правоохранители и Минэкологии начали расследование, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Вскрытие показало, что погибли две самки рыси, одна в возрасте трех-четырех лет, вторая – от шести месяцев до года. Не исключено, что эти были мать с детенышем», - говорится в сообщении.

Сотрудники Минэкологии определили, что размер ущерба, нанесенного животному миру, составляет 560 тысяч рублей. Сейчас проводится доследственная проверка, возможно возбуждение уголовного дела.

Обыкновенная рысь занесена в последнее издание Красной книги Московской области под первой категорией, которая звучит как «вид, находящийся под угрозой исчезновения».

Это животное обитает в Шатуре, Шаховской, Клину, Луховицах, а также в Талдомском, Можайском, Дмитровском и Волоколамском округах. По оценкам специалистов, общая численность особей в Подмосковье не превышает 30.