РИАМО - 21 янв. Москвичей предупредили, что в ближайшие сутки в городе ожидается гололедица, порывистый ветер и мокрый снег, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«С 11 часов утра 21 января с сохранением до 10 часов утра 22 января местами по Москве ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах ожидаются в столице ночью и утром 22 января.

МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обозначить себя светоотражающими элементами на одежде при движении по краю проезжей части, не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательными и осторожными.