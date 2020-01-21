РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 янв. Новый интерактивный детский центр откроется в подмосковном Королеве 30 января, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Первый в Подмосковье детский познавательный и интерактивный центр «Союзмультклуб. Космос» на базе Московской губернской универсальной библиотеки будет работать по адресу: проспект Королева, дом 24.

«Праздник открытия пройдет 30 января в 16:00. В программе предусмотрены интерактив «Будни космонавта», встреча с Алисой Селезневой из мультфильма «Тайна третьей планеты», космические мастер-классы, создание собственного мультфильма в жанре sci-fi, а также просмотр тематических мультфильмов киностудии «Союзмультфильм», – написал Ходырев.

Он пригласил юных жителей города на открытие.