РИАМО - 21 янв. На территории Новомосковского административного округа столицы планируется построить складские помещения площадью 7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании <…> согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское (НАО)», - говорится в сообщении.

На данном участке запланировано построить складской комплекс суммарной площадью порядка 27 тысяч квадратных метров, высотой здание будет до 35 метров.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, земельный участок площадью 1,9 гектара свободен от застройки.