РИАМО - 21 янв. Следователи предъявили обвинение 38-летнему мужчине в убийстве матери на юге Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В ночь на 20 января в ходе конфликта злоумышленник нанес 68-летней матери ножом колото-резаные раны головы и рук, от которых женщина погибла. В тот же день мужчина был задержан.

«Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения», – сказала собеседник агентства.

По словам Ивановой, обвиняемому назначат судебно-психиатрическую экспертизу.