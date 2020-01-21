РИАМО - 21 янв. На железнодорожном переезде возле станции Чисмена Рижского направления Московской железной дороги машина выехала на пути, железнодорожники смогли предотвратить столкновение авто с поездом, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

По предварительной информации, водитель легковой машины не справился с управлением на дороге и съехал с настила на железнодорожные пути.

«Дежурный по переезду незамедлительно включил сигнал, предупреждающий локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии на пути, что позволило избежать столкновения. Автомобиль убрали с переезда в течение 10 минут», - говорится в сообщении.

Из-за данного происшествия была задержана одна электричка. На движение поездов второго Московского центрального диаметра ЧП не повлияло.

Водителям напомнили о том, что необходимо неукоснительно соблюдать правила проезда железной дороги.

20 января на оборудованном семафором переезде в районе станции Фаустово легковое авто выехало на пути перед пассажирским поездом сообщением Пенза – Москва. В данной аварии погибли водитель и пассажир машины. Также было задержано движение свыше 30 поездов.