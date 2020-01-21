РИАМО - 21 янв. МЧС выпустило экстренное предупреждение и из-за гололедицы и мокрого снега в ближайшие сутки в Подмосковье, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«C 11 часов утра 21 января с сохранением до 10 часов утра 22 января местами по Московской области ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

22 января в ночное и утреннее время местами пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица.

МЧС советует пешеходам не торопиться и двигаться осторожно, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.

Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Также важно убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия, не развивать большую скорость и соблюдать дистанцию.

Также спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом при порывистом ветре, автомобиль поставить в гараж, а если его нет, то вдали от деревьев.

Во время снега нужно воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, приготовиться к отключению электроэнергии, а находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В случае налипания мокрого снега необходимо закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, быть внимательными при переходе дороги.