РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Сотрудники ГИБДД Красногорска до 26 января проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского и грузового транспорта в рамках областного тематического рейда, сообщается в Instagram-аккаунте отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску.

«ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 20 по 26 января 2020 года проводит профилактический рейд «Тахограф»», - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 11.23 КРФоАП? за управление транспортным средством, либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства, а также с неработающим или с несоответствующим установленным требованиям тахографом предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

В период проведения рейда экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД будут проверять соблюдение требований ПДД водителями вышеуказанной категории транспортных средств.

«Особое внимание будет обращено на соблюдение режима труда и отдыха водителями. Рабочая смена составляет 10 часов, время управления – 9 часов и межсменный отдых – 12 часов», – говорится в сообщении.

За превышение рабочей смены водитель и работодатель несут административную ответственность.

«О нарушениях, выявленных в результате проведения административных расследований, инспекторы отделения технического надзора ОГИБДД сообщают в инспекцию по труду», – заключается в материале.