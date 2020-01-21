РИАМО - 21 янв. В Московской области в 2020 году планируют создать около 50 тысяч новых рабочих мест, сказала на заседании правительства региона министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

«В 2019 году удалось создать 45 тысяч рабочих мест, что превышает плановый показатель <...> В 2020 году в регионе планируется создать около 50 тысяч рабочих мест», - сказала Федотова.

По ее словам, в регион будет привлечено не менее 400 миллиардов рублей инвестиций, а общий объем ввода нежилых объектов в эксплуатацию составит 4 миллиона квадратных метров, всего около 960 объектов.

Министр отметила, что в Московской области строится 12% от всего объема нежилой недвижимости в стране.

«Задача - сократить срок реализации объектов в среднем до 12 месяцев», - заключила Федотова.