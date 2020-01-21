РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Расписание муниципальных маршрутов №№2 и 3 в городском округе Мытищи изменится с 1 февраля, говорится в сообщении управления транспорта и дорожного хозяйства муниципалитета.

«С 1 февраля в целях улучшения транспортного обслуживания населения в городе Мытищи, учитывая поступившие обращения граждан и организаций, изменяется расписание движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №2 улица Борисовка – Тайнинское по будним дням, №3 платформа Перловская – улица 4-я Парковая по будним и выходным дням», – говорится в сообщении.

Более подробно с расписанием движения по вышеуказанным маршрутам можно ознакомиться на официальном сайте администрации Мытищ на странице «Управление транспорта и дорожного хозяйства».