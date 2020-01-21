РИАМО - 21 янв. Средний срок перехода инвесторов от концепции проекта здания к строительству удалось сократить в Подмосковье до 14 месяцев или на 25% с 2017 года, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Строительство и ввод в эксплуатацию коммерческих объектов осуществляется в регионе в рамках деятельности Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Ежедневно в центр поступает от бизнеса 28 заявок на получение разрешительной документации, в регионе создается 120 рабочих мест, привлекается 900 тысяч рублей инвестиций, стартует восемь новых проектов.

«С 2017 года средний срок выхода на стройку был сокращен на 25%. Фактически теперь инвестор может пройти все этапы - от концепции до выхода на стройку чуть больше чем за год - до 14 месяцев», - сказала Федотова в ходе заседания правительства региона.

Она отметила, что лидерами в этой сфере являются Наро-Фоминский, Дмитровский городские округа, Мытищи, Щелково. Увеличился срок реализации в Луковицах, Чехове, Орехово-Зуевском и Можайском городских округах.