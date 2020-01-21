РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Школу на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре Подольска планируют возводить в две смены для опережения графика производства работ, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский провел еженедельное оперативное совещание с генподрядной организацией ООО «Стройарсенал» на Бородинском бульваре, дом №9. Там идет строительство общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест.

«В ходе совещания обсуждались вопросы по увеличению темпа строительства объекта с целью опережения утвержденного графика производства работ. Генеральный подрядчик ООО «Стройарсенал» предложил вариант по вводу второй смены строителей в целях увеличения объема выполнения работ на строительном объекте», – говорится в сообщении.

Ранее выполнили работы по разработке котлована объекта капитального строительства, погружение свайного поля. На данный момент ведется бетонная подготовка для армирования фундамента.

Новое учебное заведение общей площадью порядка 16,8 тысячи квадратных метров строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство социальной инфраструктуры». Застройщиком выступает МКУ «Градостроительное управление».