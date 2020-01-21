РИАМО - 21 янв. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что китайский коронавирус 2019-nCoV может доставить человечеству проблемы, если его своевременно не обуздать, сообщает Nation News.

По его словам, в результате мутации вирусы получают способность передаваться от животного к человеку. На следующей стадии мутации вирус может получить возможность передаваться от человека к человеку.

«На 2 миллиарда китайцев – заболевших что-то около 500 человек. Так что пока паниковать рано. Что будет дальше? 99%, что инфекцию возьмут под контроль. 1% – могут быть проблемы, мягко говоря», – написал Мясников в своем Instagram.

Он подчеркнул, что коронавирус есть везде в мире, в том числе и в России. Значительная часть острых респираторных заболеваний и гастроэнтеритов вызывается коронавирусом. Таким образом «мирный вирус может превратиться в монстра».

«Давайте рассматривать сегодняшнюю ситуацию как напоминание, <…> мы все сидим на пороховой бочке и должны максимально внимательно относиться к любым инфекционным болезням», – заключил врач.

Китайские власти обеспокоены распространением нового вируса, который в нескольких случаях уже привел к летальному исходу. За последние двое суток зарегистрировано еще 139 заразившихся.