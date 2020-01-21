РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 янв. Красногорский городской суд заключил под стражу 28-летнего местного жителя за совершение кражи электроинструмента и личных вещей из дома в СНТ округа, говорится в сообщении УМВД России по городскому округу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные проникли в ее садовый дом, расположенный в одном из СНТ в Аникеевке, и похитили электроинструменты и личные вещи. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в сообщении.