РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Реконструкция со строительством пристройки к школе №13 в Подольске идет с небольшим отставанием от графика, это связано с большим объемом работ по переносу инженерных сетей, попадающих в место застройки, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский провел еженедельное рабочее совещание с генподрядной организацией ООО «Строй Групп» на улице Бородинская, дом №20. Там проходит реконструкция со строительством пристройки к школе №13.

«В ходе рабочего совещания представители отметили небольшое отставание от графика производства работ. Оно произошло от большого количества инженерных сетей, попадающих в пятно застройки объекта капитального строительства. Потребовалось их переустроить и вынести за пределы строящегося объекта. Отставание также связано с проведением учебных занятий», – говорится в сообщении.

В настоящее время завершаются работы по разработке котлована. Выполняются работы по прокладке наружных инженерных сетей. Частично выполнено устройство фундамента и стен подвала. Начало функционирования пристройки – апрель 2021 года.