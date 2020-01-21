РИАМО - 21 янв. Новая платная трасса длиной 47 километров соединит несколько районов Москвы и населенных пунктов Подмосковья, стоимость проезда составит 10 рублей за километр, сообщила министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

«В этом году мы начинаем важный проект. Дорога длиной 47 километров соединит районы Солнцево, Бутово, Видное, Лыткарино, Давыдово, Красково, Железнодорожный», - сказала Егорова на заседании правительства Московской области.

Проезд по трассе составит 10 рублей за один километр. По словам Егоровой, это является самой маленькой стоимостью в стране.

В Подмосковье планируют создать сеть платных автомобильных дорог, сроки реализации уже принятой концессии составят почти 30 лет.