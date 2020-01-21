РИАМО - 21 янв. Посетители парка «Остров мечты», который откроется в конце февраля в Москве, смогут познакомиться с анимационными героями, встречи будут проходить в формате Meet&Greet, говорится в сообщении пресс-службы «Острова мечты».

Встретиться с персонажами каждой тематической зоны можно будет с понедельника по четверг по 5-10 раз в день, а с пятницы по воскресенье чаще – от 6 до 12 раз. Общение составит от 10 до 20 минут.

«Остров мечты» станет главной площадкой Москвы для общения с мультипликационными персонажами: 27 сказочных и анимационных героев тематического парка будут приветствовать детей и взрослых в формате Meet&Greet», - отмечается в материале.

Одной из зон станет розовый замок, в котором посетителей будет встречать Hello Kitty с Dear Daniel и My Melody, также сфотографировать и взять автограф можно будет у знаменитых черепашек-ниндзя: Донателло, Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и их союзницы Эйприл О’Нил.

Любители скорости пообщаются в фотозоне с героями-гонщиками − Машей и Максимом. А взрослых и детей в тронном зале «Замка Снежной королевы» будут встречать Добряк, Злюка и Шалопай, а также Полярный медведь.

Посетители «Острова мечты» могут встретиться с семейством монстров в зоне «Отеля Трансильвания», где сфотографируются с Дракулой, его дочерью Мейвис, египетской мумией и Франкенштейном.

Также будут работать зоны динозавров, «Сказочная деревня», где посетители познакомятся с папой Карло и мудрой черепахой Тортилой, а для самых юных посетителей оборудуют зону «Деревня смурфиков».

«В каждой развлекательной зоне к посетителям будут выходить любимые персонажи, с которыми можно будет сфотографироваться, взять автограф или просто обнять. Каждый герой нашего парка обладает своими собственными эмоциями, характером и поведением», - сказал директор департамента шоу-программ «Острова мечты» Дмитрий Рагозин.

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Объект будет состоять из восьми тематических зон. Его планируют открыть 29 февраля 2020 года.