РИАМО - 21 янв. В ближайшее время в России может начаться повсеместное чипирование собак, кошек, скота и других домашних животных, комиссия правительства страны одобрила законопроект Минсельхоза РФ, который вводит данные нормы, пишет во вторник газета «Известия».

В настоящий момент документ прорабатывается для внесения в Госдуму. Он вводит понятия маркирования и учета животных.

«Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных Государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных. Исправить эту ситуацию и призваны предлагаемые законопроектом нормы», – говорится в материале.

Заниматься учетом будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ. Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации.

Эксперты отметили, что система чипирования домашних питомцев существует во всем мире.

«Учет животных в России сегодня очень нужен. Есть опасные породы собак, есть дикие животные, которые могут распространять всевозможные инфекции. Поэтому, прежде всего, этот закон – о людях», – отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

По ее словам, депутаты планируют рассмотреть законопроект в оперативном порядке.