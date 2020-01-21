РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 янв. Посвященный Великой Победе торжественный митинг 9 мая в подмосковном Дзержинском проведут в сквере Победы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«По традиции 9 мая мероприятия начнутся с шествия «Бессмертного полка» и торжественного митинга в сквере Победы. Праздничный концерт с участием известных исполнителей и коллективов городской самодеятельности состоится на главной сцене города, а завершится концерт большим праздничным салютом», – говорится в сообщении.

На территории Дзержинского отдел культуры администрации округа организует различные тематические площадки, которые будут работать в течение всего дня.

«Впервые на территории города будет проведена акция «Платок памяти», а также специально к 9 Мая юные дзержинцы снимут фильм про ветеранов, живущих и живших в нашем городе», – отмечается в материале.

Отдел молодежной политики администрации муниципалитета совместно с отделом образования организует акции, в которых каждый житель сможет принять участие. Молодежный парламент проведет акцию «Спасибо деду за Победу», а воспитанники молодежного центра «Лидер» организуют акции «Вальс Победы», «Лента Победы», «Спасибо за мирное небо», раздачу георгиевских ленточек, флешмоб в социальных сетях.

«По просьбе представителей городского совета ветеранов будет издана книга об участниках Великой Отечественной войны – жителях города Дзержинский. Проекты будущих книг уже были представлены инициативой группой», – подчеркивается в сообщении.

Активную помощь всем ветеранам продолжат оказывать «Волонтеры Победы». Представители бизнес-сообщества города обеспечат подарками каждого ветерана с учетом его пожеланий.

В Центральной городской библиотеке появится услуга по оцифровке фотографий, как это уже делается на базе МФЦ города.

В целях сохранения исторической памяти президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Единовременная выплата к 75-летию Победы составит по 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ и всем приравненным к ним категориям, а также по 50 тысяч рублей труженикам тыла.