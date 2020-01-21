РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 янв. Хоккейный клуб «Королев» сразится с канадской командой Screw’n Bolt 23 января в Ледовом дворце округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Игра пройдет в 19:00, вход на матч свободный.

«Приглашаем вас на яркое незабываемое событие – вечер хоккея. Игры состоятся 23 января в Ледовом дворце имени А. Касатонова, по адресу: город Королев, Октябрьский бульвар, дом 10. ХК «Королев» сыграет с командой Screw’n Bolt Калгари (Канада) в 19:00», – говорится в сообщении.

В 21:15 начнется матч ХК «Королев-2» против ХК «Ратник» из Балашихи.