РИАМО - 21 янв. Вечером во вторник на дорогах столицы может образоваться гололедица, водителям посоветовали соблюдать дистанцию между транспортными средствами, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Синоптики обещали апрельскую погоду на этой неделе, но погода удивила. За окном 1 градус тепла, снег, дождь, местами град. К вечеру температура опустится ниже нуля. Возможна гололедица», – говорится в сообщении.

Столичным автолюбителям посоветовали быть внимательными за рулем, а также соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля и скоростной режим.

В Москве до 22 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. На территории мегаполиса во вторник ожидается дождь.