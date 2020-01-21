РИАМО - 21 янв. Объем инвестиций в проекты на сопровождении министерства инвестиций и инноваций Подмосковья вырос на 50 миллиардов рублей в 2019 году, сообщила министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

«Мы сопроводили на 196 проектов больше (чем в 2018 году – ред.) <…>. Это дало дополнительно 50 миллиардов инвестиций и 12 тысяч рабочих мест», - сказала Егорова на заседании правительства Московской области.

Она добавила, что среднемесячная заработная плата в регионе составила 56 тысяч рублей. Объем промышленного производства достиг показателя в 3,4 триллиона рублей в 2019 году.

Егорова напомнила, что на сегодняшний день Московская область занимает третью строчку в стране по количеству предприятий малого и среднего бизнеса - 354 тысячи. Лидерство сохраняется за Москвой и Санкт-Петербургом, где действуют 744 тысячи и 358 тысяч предприятий соответственно.