РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Именную табличку повесили на доме участницы Великой Отечественной войны Татьяны Камбаровой в поселке Кузнечики Подольска, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Реализуя общественные инициативы в связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, сотрудники территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий изготовили и вывешивают именные таблички на домах, где живут участники Великой Отечественной войны. Так, табличка вывешена на доме №1 в поселке Кузнечики, где живет Татьяна Камбарова», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что аналогичные указатели-таблички будут вывешены на домах №№2 и 68 поселка Дубровицы, где живут Николай Белокопытов и Афанасий Плаксеев.