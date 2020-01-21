РИАМО - 21 янв. Во вторник в столице воздух может прогреться до плюс 4 градусов, что больше температурного рекорда, установленного еще в конце XIX века, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Для сегодняшних суток рекорд - 3,8 градуса, он наблюдался в 1898 году - это рекорд более чем 120-летней давности», - сказала Позднякова.

Она добавила, что достижению такой высокой температуры может помешать сильный ветер, который будет наблюдаться сегодня в Москве и Подмосковье.

В Московском регионе до 22 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.