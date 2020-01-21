РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Третьеклассников лицея №34 подмосковных Мытищ 23 января примут в ряды эколят, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Лицей №34 посетит член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. Для гостьи организуют экскурсию по учебному заведению с демонстрацией стендов на экологическую тематику. Затем Татьяна проведет экоурок для школьников. Мероприятие завершится церемонией посвящения в эколята третьеклассников, их будет около 30 человек», – говорится в сообщении.

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» является новым инновационным инструментарием развития дополнительного образования эколого-биологической направленности в начальных классах школ российских регионов. Проект предназначен для формирования у учащихся 1-4 классов экологической культуры и любви к природе.

Мытищи являются лидером в вопросах реализации экологических программ и пилотных проектов, признанным Гринпис номером один в России по теме раздельного сбора отходов и передовиком в вопросах экопросвещения.

В 2015 году Мытищи вошли в пилотный проект Совета Федерации «Эколята», и в сентябре того же года сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Владимир Зотов вручил первым мытищинским школьникам дипломы «эколят» и «молодых защитников природы». Тогда в эколята были приняты 60 учащихся школ №№27 и 10. Таким образом, на территории горокруга стартовали мероприятия по реализации проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».