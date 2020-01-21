РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» ТиНАО Москвы 1 февраля в рамках Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова состоится вечер романса «Лепестки жасмина», говорится в сообщении музея-усадьбы.

«В рамках международного музыкального фестиваля Валерия Халилова 1 февраля в 17:00 в нашем музее состоится вечер романса «Лепестки жасмина», – говорится в сообщении.

Халилов – российский дирижер, композитор, Народный артист РФ, главный военный дирижер РФ, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, трагически погибший в авиационной катастрофе в декабре 2016 года над акваторией города Сочи. Имя Халилова присвоено Московскому военно-музыкальному училищу.

Фестиваль организован благотворительным фондом поддержки и развития духовой музыки имени Халилова. Этот широкомасштабный культурный проект призван показать особую роль духовой музыки в сохранении национальных традиций, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам отечественной истории.

В концерте примут участие солисты, работавшие с Халиловым в Центральном оркестре министерства обороны РФ и в других проектах: Лилия Ерохина (заслуженная артистка России, солистка Центрального военного оркестра Минобороны РФ), Евгения Кузнецова (лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Пражской оперы), Виль Ахметов (солист Центрального военного оркестра Минобороны РФ), Виктория Халилова (артистка Государственного академического хора имени А.В. Свешникова, директор благотворительного фонда Валерия Халилова), Александр Альберт (участник телепроекта «Голос»), Елена Пирогова-Филиппова (актриса театра и кино), Ксения Ангел (участница телепроекта «Фактор А»).