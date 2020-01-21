РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать центр поддержки бизнеса, чтобы облегчить работу инвесторам, в этой сфере более активную работу должны вести муниципальные власти.

«Я считаю, что большое количество надзорных органов по-прежнему оказывает существенное влияние, тормозя развитие бизнеса. <...> Необходимо создать центр защиты или центр содействия не строительству, а именно бизнесу», - сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

Он отметил, что более активную работу должны вести муниципальные власти.

«В рейтинге-50 я прошу четкий индикатор поставить по количеству предприятий, которые появляются на каждой территории. <...> Я очень надеюсь, что мы все понимаем важность», - заключил Воробьев.