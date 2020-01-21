РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 янв. В минувшем году свыше 550 жителей подмосковного Красногорска получили ежегодную денежную выплату как почетные доноры, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения министерства социального развития региона.

«В городском округе Красногорск в 2019 году данную выплату получил 551 человек» – сказала начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 20 июля 2012 года №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 02 декабря 2019 года №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», индексируется на 3%, в связи с чем в 2020 году сумма выплаты составит 14570 рублей 36 копеек.