РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 янв. В подмосковном Дзержинском 24 и 25 января состоится Межрегиональный турнир по боксу памяти мастера спорта России Сергея Нейчева, сообщается в Instagram-аккаунте спортшколы «Орбита».

«Приглашаем на VII Межрегиональный традиционный турнир по боксу памяти мастера спорта России Сергея Нейчева. Он пройдет в Дзержинском 24-25 января», – говорится в сообщении.

В Дзержинский приедут спортсмены из Московской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Калужской областей и других регионов. Ожидаются захватывающие бои юниоров и взрослых боксеров.

Мероприятие пройдет по адресу: Дзержинский, улица Спортивная, дом №3Б, спортшкола «Орбита». Торжественное открытие турнира состоится 24 января в 14:00, далее пройдут полуфинальные поединки. 25 января состоятся финальные поединки и закрытие турнира, начало в 12:00.

«Приходите поддержать наших спортсменов. Вход свободный», – заключается в сообщении.