РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Подольская фабрика нетканых материалов «Весь мир» начала выпускать новый материал для поглощения света, тепла и звука на ледовых аренах, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В линейке подольской фабрики нетканых материалов «Весь мир» появился новый продукт Foraprofi Black – специализированный материал для тепло- и звукоизоляции каркасно-тентовых сооружений, где необходима минимальная светопередача внешнего естественного освещения внутрь помещения. Данный продукт представляет собой готовое техническое решение для свето- и теплопоглощения, звукоизоляции, ледовых арен и других сооружений различного назначения. Применение дополнительных светопоглощающих, отражающих материалов не требуется», – говорится в сообщении.

Использование данного продукта позволяет качественно защитить от теплового воздействия ледовое покрытие и сэкономить на затратах по его регулярному восстановлению. Материал достаточно универсален и может применяться для решения различных задач – снижения шума, уменьшения тепловых потерь, защиты от коррозии, уменьшения светопередачи.

На фабрике «Весь мир», расположенной в Подольске, работает более 300 сотрудников, в том числе высококвалифицированные технические специалисты и опытные менеджеры. Компания постоянно развивает свои производственные мощности, совершенствует линейку продукции, разрабатывает новые технологичные решения. Также фабрика ведет научно-исследовательские работы в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными университетами и научными лабораториями.