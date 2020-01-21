РИАМО - 21 янв. Более 40 миллиардов рублей инвестировали в Подмосковье компании, которые были привлечены по итогам роуд-шоу, так, планы создания производства тракторов в Есипове отрабатывает компания JCV, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«В прошлом году было восемь различных поездок, более 40 миллиардов рублей иностранных инвестиций уже привлечено в Московскую область. Часть компаний рассматривает площадки для локализации, некоторые планируют локализовать второй завод в Московской области», - сказал Хромов в ходе заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что планы создания производства тракторов в Есипове отрабатывает компания JCV.