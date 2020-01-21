РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил размещать информацию об инвестиционном потенциале региона в аэропортах, передает корреспондент РИАМО.

«В аэропортах, бизнес-залах реклама (инвестиционного потенциала региона - ред.) должна быть заметна», - сказал Воробьев.

Он отметил, что очень важно привлекать бизнес на все территории региона, в том числе и небольшие.

Также в Московской области планируют подготовить план привлечения инвестиций на удаленные территории региона.