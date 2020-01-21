РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска до 26 января проверят водителей грузового транспорта на соблюдение режима труда и отдыха, а также проинспектируют наличие тахографов, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 20 по 26 января 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проходит целевое профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

Рейды проводят для снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами.