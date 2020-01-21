РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 янв. Юная спортсменка Ольга Юсубова из подмосковных Люберец стала второй место на первенстве России по тяжелой атлетике, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

С 16 по 20 января в Старом Осколе проходило первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

«Люберцы на соревнованиях представляла воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Ольга Юсубова. Она заняла второе место», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что спортсменка выступала в весовой категории до 71 килограмма.

«Поздравляю Ольгу и ее тренеров Ису Зулаева и Кирилла Завадского с великолепным выступлением и желаю новых спортивных побед», – заключил Ружицкий.