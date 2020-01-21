РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» во вторник встретится с «Авангардом» из Омска в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), матч пройдет на домашнем льду, сообщается на сайте подмосковного клуба.

«ХК «Витязь» сыграет с «Авангардом» из Омска 21 января в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Начало в 19:30. Прямая трансляция на КХЛ ТВ в 19:20. Команда «Авангарда» борется за право называться лучшим клубом Восточной конференции, чего она добилась в минувшем сезоне. «Витязи» во главе с Михаилом Кравецом бьются за место в шестерке Западной конференции КХЛ», – говорится в сообщении.

Разница между «Витязем» и «Авангардом» в 13 очков. По итогам 22 матчей в КХЛ у «Витязя» четыре победы, у «Авангарда» – 13. Шайбы: 44 – 66. 25 ноября 2019 года «Витязи» уступили «Авангарду» со счетом 0:3.