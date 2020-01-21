РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить план привлечения инвестиций на удаленные территории региона, передает корреспондент РИАМО.

«Прошу Вас, Ильдар Нуруллович (Габдрахманов - ред.), персонально эту работу сопровождать и представить вместе с министром алгоритмы и решения по удаленным территориям», - сказал Воробьев.

Он отметил, что каждый муниципалитет должен искать возможности привлечения инвесторов.

Ранее губернатор отмечал, что выполнение задач, поставленных президентом России в послании к Федеральному Собранию, в Московской области возможно при успешно развивающейся экономике. Мощная стабильная экономика в регионе имеет принципиальное значение, равно как и создание рабочих мест, особенно на удаленных территориях.