РИАМО – 21 янв. Праздничное мероприятие в честь Дня российского студенчества состоится 25 января в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, в программе квест, спортивные состязания, фотозоны, концерт, сообщается на странице молодежного клуба Орехово-Зуева в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем студентов и не только принять участие в квесте, дискотеке, спортивной программе, мастер-классах, розыгрыше призов, посмотреть концерт и сделать отличные снимки в тематической фотозоне. Квест «ЗАЧЕТный трек» будет состоять из семи этапов: «Деканат», «Кафедра дошкольного образования», «Исторический факультет», «Проходная», «Комната общаги», «Столовка» и «Найди Татьяну», – говорится в сообщении.

В этот день территория парка 30-летия Победы будет разделена на четыре тематические площадки: актовый зал (основная сцена); факультет физической культуры и спорта; общага; кафедра прикладного искусства.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник пройдет 25 января в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, начало в 16:00. Вход свободный.