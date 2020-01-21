РИАМО - 21 янв. Сейчас в России низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, по данным Роспотребнадзора, небольшое превышение эпидпорога зафиксировано в Ставрополе, сообщает Газета.ru.

С 13 января по 19 января 2020 года по всей России наблюдался низкий уровень заболеваемости по сравнению с недельными эпидпорогами.

«Небольшое превышение отмечено в Ставрополе», - говорится в материале.

Также чуть превышены показатели в Астраханской области, Уфе, Алтайском крае и Оренбурге.

Сейчас на территории России прививки сделали более 73,95 миллиона человек. Это 50,5% от общего числа граждан.