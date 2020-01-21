РИАМО - 21 янв. В ходе обращения к жителям 29 января будут озвучены планы реализации в Подмосковье задач, которые были поставлены в послании президента России, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Темы школ, детских садов, ясельных групп являются приоритетом. <...> В прошлом году мы заложили 50 школ и пристроек, задача строительного блока - очень внимательно следить (за возведением зданий - ред.). <...> Вместе с министерством финансов мы ищем решение по горячему питанию. На всех этих темах я остановлюсь в ходе послания 29 января», - сказал Воробьев.

Он отметил, что также внимание будет уделено привлечению бизнеса в регион.

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января. Глава государства обозначил приоритеты по ряду социальных направлений (рождаемость, защита молодых семей, образование) и многим другим вопросам.