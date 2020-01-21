РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 янв. После капитального ремонта свою работу возобновила городская взрослая поликлиника Домодедова, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Уважаемые жители Домодедова! С 20 января 2020 года возобновляет свою работу после капитального ремонта городская взрослая поликлиника на улице Пирогова, дом №9», – говорится в сообщении.

Льготные лекарства теперь можно получить в аптечном пункте ГБУ МО «Мособлмедсервис», который расположен в здании поликлиники. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30.