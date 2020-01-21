РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 23 января с 9:00 до 17:00 ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по распределению нагрузок ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Барыбино, СНТ «Березка», - говорится в сообщении.

Также нарушение электроснабжения ожидается в деревнях Жуково и Новленское, селе Лямцино. На 30-40 минут электроэнергию отключат в деревне Косино и селе Вельяминово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - отмечается в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.