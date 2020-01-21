РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить чистой водой все территории региона, об этом также пойдет речь в ходе обращения губернатора к жителям.

Воробьев выступит с обращением к жителям Подмосковья 29 января. Обращение будет совмещено с отчетом о работе правительства региона перед Мособлдумой.

«По воде, я тоже об этом буду говорить 29 января. Евгений Акимович (Хромушин, зампред правительства Московской области - ред.), ряд территорий нужно довести до ума. Качественная вода должна быть на всех без исключения территориях», - сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

В Подмосковье с 2014 года реализуется губернаторская программа «Чистая вода». Уровень обеспеченности жителей питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94% при том, что еще в начале 2014 года он составлял лишь 83%.