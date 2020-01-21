РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона представил нового министра здравоохранения региона Светлану Стригункову и нового министра жилищно-коммунального хозяйства Антона Велиховского, передает корреспондент РИАМО.

«Кадровые решения. Стригункова Светлана Анатольевна, с 2001 года работает в Московской области. Последнее время была очень серьезно интегрирована в систему здравоохранения», – сказал Воробьев.

Он напомнил, что многие приоритеты в послании президента РФ Владимира Путина касаются здравоохранения.

Также глава Подмосковья представил нового министра ЖКХ региона.

«Еще одно назначение – Велиховский Антон Алексеевич. Уже четыре года работает в системе ЖКХ, заместителем Евгения Акимовича (Хромушина - ред.). Очень рассчитываю, что вы продолжите решать проблемы, которые волнуют жителей», – заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что особое внимание необходимо уделить платежкам, работе управляющих компаний и качеству воды.

Светлана Стригункова родилась 25 октября в городе Видное. Окончила Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». В правительстве Московской области работает с 2001 года. В 2014 году назначена заместителем министра экономики и финансов региона. С мая 2015 была назначена на пост первого замминистра экономики и финансов области. С ноября 2019 года занимала должность первого заместителя министра здравоохранения Подмосковья. Награждена знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Антон Велиховский родился в 1968 году в Москве. Окончил МГУ по специальности физика. В 2017 году закончил Московский городской университет управления правительства Москвы. С 2010 по 2014 год работал заместителем руководителя столичного департамента ЖКХ и благоустройства. С 2014 по 2018 год руководил комплексом городского хозяйства Северного административного округа Москвы. В апреле 2019 года был назначен на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. С октября исполнял обязанности министра регионального ЖКХ.