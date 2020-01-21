РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 янв. День открытых дверей состоится 22 января в туристическом клубе «Вершина» подмосковного Дзержинского, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать второго января молодежный центр «Лидер» приглашает всех желающих на день открытых дверей. Руководитель турклуба «Вершина» Роман Шилин и руководители походов поделятся с вами информацией о предстоящих походных планах, расскажут про интересные мероприятия и тренировки», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут познакомиться с руководителями походов, записаться в группы для последующих тренировок. Опытные руководители ответят на все вопросы. Начало в 19:00.