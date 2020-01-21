РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Новые тренажеры стоимость порядка 2,5 миллиона рублей запустили в работу в региональном сосудистом центре Мытищинской городской клинической больницы, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

Тренажеры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы. Медтехника поступила в конце прошлого года по поручению губернатора региона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Один из принципов восстановления после острого нарушения мозгового кровообращения – начать реабилитацию сразу. Новое оборудование позволит нам освоить новые и современные методы восстановления», – сказал главврач МГКБ Андрей Третьяков.

С каждым пациентом работает физиотерапевт, инструктор ЛФК, логопед, медицинский психолог и другие.

«Мультидициплинарная бригада достаточно долго работает на базе РСЦ. Однако преобразования и приобретение нового современного оборудования позволили нам начинать реабилитацию пациентов еще раньше и качественнее, что, безусловно, сказывается на процессе выздоровления», – отметил Третьяков.

Занятия на тренажере с биологической обратной связью для восстановления равновесия вызывают массу положительных эмоций. Тренировка так называемого «первого шага» обеспечивает максимальный уровень безопасности пациента и проходит в игровой форме. Новая установка позволяет анализировать процесс выздоровления. Сейчас на новом тренажере занимаются до 15 пациентов в день после инсультов, инфарктов и неврологических заболеваний.

Также в больнице появился профессиональный стол для массажа и кинезотерапии. На нем проводят различные сложные процедуры, занятия по лечебной физкультуре. Еще одна новинка – кинезитерапивтическая установка. В ближайшее время на ней также начнут работать с тяжелыми пациентами. Тренажер предназначен для выполнения специальных упражнений в подвешенном состоянии. Кинезитерапия помогает замедлить прогрессирование неврологических заболеваний и восстановить двигательные функции, которые являются последствием сосудистых катастроф.