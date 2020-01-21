РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 янв. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» пожилые жители Домодедова по 25 января смогут посетить бесплатные занятия по компьютерной грамотности, дыхательной гимнастике, рисованию, йоге, пению и плаванию, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Йога: 22 января с 08:45 до 09:15; с 09:20 до 10:00 на улице Советская, дом 8. Телефон: 8(496)793-28-52», – говорится в сообщении.

Занятия по компьютерной грамотности пройдут во вторник с 11:00 до 12:00 в библиотеке имени Анны Ахматовой (улица Коломийца, дом 9), в ГДК «Авиатор» (микрорайон Авиационный, площадь Гагарина, дом 1) и в библиотеке-филиале №5 (микрорайон Белые Столбы, улица 2-я Московская, дом 56). А 22 января занятия пройдут с 10:00 до 11:30 по адресу: улица Совесткая, дом 70 и с 15:00 до 16:00 по адресу: улица Горького, дом 8. 25 января с 12:00 до 13:30 занятия состоятся в парке «Елочки». Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-03-43.

Позаниматься дыхательной гимнастикой пожилые жители Домодедова смогут во вторник с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Советская, дом 8. 22 января с 10:30 до 11:30 занятия пройдут в библиотеке №12 по адресу: село Домодедово, улица В.Д. Преснова, дом 3/1. 23 января с 13:00 до 14:00 и 24 января с 14:00 до 15:00 посетить занятия по дыхательной гимнастике можно будет по адресу: улица Советская, дом 8. Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-28-52.

Творческие занятия по рисованию состоятся с 13:00 до 14:00 во вторник, а также 22 января по адресу: деревня Чурилково, строение 56.

Заняться пением можно будет во вторник с 18:00 до 20:00 в Константиновском СДК (поселок ГПЗ «Константиново», улица Гагарина, строение 1А) и с 19:00 до 21:00 в ГДК «Дружба» (микрорайон Барыбино, улица Агрохимиков, дом 4Б). Также в ГДК «Дружба» с 19:00 до 21:00 занятия по пению пройдут 24 января. Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-28-52.

Бесплатно сходить в бассейн пенсионеры Домодедова смогут 23 января с 8:15 до 9:00 в ФОК «Фокус» (улица Советская, дом 28) и 24 января в это же время в СК «Атлант» (село Растуново, улица Мирная, дом 3). Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-28-52.

Записаться на занятия можно через мобильное приложение «Соцуслуги». В приложении следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать Домодедово, организацию ГБУС МО «КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».